Rússia está disposta a discutir troca de prisioneiros após condenação de atleta americana

O chefe da diplomacia da Rússia, Serguei Lavrov, declarou esta sexta-feira que o país está disposto a discutir com o governo dos Estados Unidos uma troca de prisioneiros que poderia envolver a basquetebolista Brittney Griner, condenada a nove anos de prisão por tráfico de drogas.

Griner, bicampeã olímpica, de 31 anos, está no meio de uma crise geopolítica entre os EUA e a Rússia, em pleno confito na Ucrânia. O presidente americano, Joe Biden, considerou ontem "inaceitável" a condenação de Griner. Washington acusa Moscovo de politizar o caso para obter concessões.

A Casa Branca revelou, nos últimos dias, ter sugerido ao Kremlin uma troca de prisioneiros para conseguir a libertação da atleta. No entanto, a diplomacia russa reiterou a proposta, defendendo que só poderia analisá-la depois do veredicto, conhecido na quinta-feira.

"Estamos dispostos a discutir o tema, mas apenas no âmbito do canal (de comunicação) que foi estabelecido pelos presidentes (Vladimir) Putin e (Joe) Biden", afirmou Lavrov em uma entrevista coletiva no Camboja.

"Há um canal especial acordado pelos presidentes e, apesar de algumas declarações públicas, segue em funcionamento", acrescentou.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que falou na semana passada com o colega russo sobre uma possível troca de prisioneiros, informou nesta sexta-feira que Washington continuará a discutir o tema com Moscovo.

Blinken também afirmou que a sentença contra Griner evidencia o "uso de detenções ilícitas por parte de Moscovo para promover a sua própria agenda", lamentando o uso de "indivíduos como peões políticos".