Rússia estará a lançar mísseis a partir da maior central nuclear da Europa

A Rússia está a usar a maior central nuclear da Europa como base para armazenar armas, incluindo "sistemas de mísseis" e bombardear as áreas vizinhas na Ucrânia, acusou um funcionário da agência nuclear de Kiev, na sexta-feira. Todo o país foi colocado em alerta de ataque aéreo.

Segundo o presidente da agência nuclear ucraniana Energoatom, a situação na central nuclear de Zaporíjia é "extremamente tensa". Há até 500 soldados russos a controlar o local. "Os ocupantes trazem as suas máquinas para lá, incluindo sistemas de mísseis, dos quais já bombardeiam o outro lado do rio Dnipro e o território de Nikopol", disse Petro Kotin, referindo-se à cidade do outro lado do rio.

A fábrica no sudoeste da Ucrânia está sob controlo russo desde as primeiras semanas da invasão de Moscovo, embora ainda esteja a ser operada por funcionários ucranianos.

O ataque mais recente na região do Dnipro fez três mortos e 15 feridos depois de "mísseis russos terem atingido uma empresa industrial e uma rua movimentada nas proximidades", disse o governador regional Valentin Reznichenko, no Telegram.

A ameaça de ataques aéreos na maior parte da Ucrânia também aumentou depois de ataques terem sido relatados em áreas distantes das linhas de frente.

Recentemente, ataques russos na cidade de Vinnytsia, no centro da Ucrânia, mataram quase duas dúzias de pessoas, incluindo três crianças. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas e há mais de 200 feridas.