Rússia estará a promover a reeleição de Donald Trump

JN Hoje às 00:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Serviços de Informação americanos avisaram Congresso que russos estarão a interferir na campanha eleitoral. Diretor dos Serviços de Informação foi substituído por Donald Trump.

Os Serviços de Informação americanos avisaram os representantes do Congresso que a Rússia estará a interferir na campanha para as eleições marcadas para este ano, com o objetivo de reeleger Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. A informação foi transmitida, segundo a imprensa americana, numa reunião que teve lugar na semana passada.

A revelação desta informação terá irritado Trump, que não gostou, sobretudo, que nesse encontro tivesse marcado presença Adam B. Shiff, um democrata que esteve fortemente envolvido no processo de destituição do atual presidente. Trump terá, inclusive, repreendido Joseph Maguire, diretor interino dos Serviços de Informação dos Estados Unidos. Coincidência ou não, o presidente norte-americano anunciou, na noite desta quinta-feira, que Maguire será substituído no cargo por Richard Grenell, embaixador americano na Alemanha. "Rick representa extremamente bem o nosso país e estou ansioso para trabalhar com ele", referiu.

Na reunião com os Serviços de Informação, os representantes republicanos contestaram as conclusões apresentadas, argumentando que Trump foi duro com a Rússia e fortaleceu a segurança europeia.