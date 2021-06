Rússia expulsou navio britânico a tiro, mas ingleses negam

JN/Agências Hoje às 14:24 Facebook

As forças da Marinha russa destacadas no mar Negro dispararam, esta quarta-feira, tiros de advertência contra um contratorpedeiro britânico que terá entrado em águas territoriais russas a sul da península ucraniana da Crimeia, divulgou a defesa russa. Ingleses garantem que nada aconteceu.

"O contratorpedeiro foi avisado com antecedência sobre o possível uso de armas em caso de violação da fronteira estatal da Rússia. Não reagiu ao aviso", alegou o Ministério da Defesa russo, citado pela agência Interfax, informando que um avião Su-24 e um "navio de patrulha fronteiriça" dispararam "tiros de advertência".

Após os disparos, o navio de guerra britânico deixou a área e o incidente não teve mais desenvolvimentos.

Segundo a informação disponibilizada pelo ministério russo, um navio de patrulha da armada russa efetuou os primeiros dois disparos de aviso e, poucos minutos depois, o aparelho Su-24M lançou quatro bombas OFAB-250 numa área em frente ao navio de guerra britânico.

"Às 12.23 horas locais (10.23 hora de Portugal continental), as ações conjuntas da frota do mar Negro e das tropas da guarda fronteiriça acabaram com a violação da fronteira estatal russa pelo contratorpedeiro HMS Defender, que se retirou das águas territoriais russas", acrescentou o ministério russo.

Na sequência deste incidente, o Ministério da Defesa russo convocou o adido militar da embaixada do Reino Unido na Rússia.

Por seu lado, contudo, o ministério da Defesa britânico rejeitou as alegações das forças russas de que tiros de aviso foram disparados contra um contratorpedeiro da Marinha britânica após entrar nas águas territoriais da Rússia no Mar Negro.

Através da sua conta na rede social Twitter, o Governo britânico desmentiu a situação, dizendo que "nenhum tiro de aviso foi disparado contra o HMS Defender".

"O navio da Marinha Real está a realizar uma passagem inocente por águas territoriais ucranianas, de acordo com o direito internacional. Acreditamos que os russos estavam a realizar um exercício de artilharia no Mar Negro e avisaram a comunidade marítima com antecedência sobre a sua atividade", explicou.

O Ministério da Defesa britânico vincou: "Nenhum tiro foi dirigido ao HMS Defender e não reconhecemos a alegação de que bombas foram lançadas no seu caminho".

O HMS Defender - um contratorpedeiro Tipo 45 - faz parte do UK Carrier Strike Group, uma esquadra liderada pelo porta-aviões HMS Queen Elizabeth e composta por quatro contratorpedeiros, duas fragatas e um submarino atualmente a caminho da região do Indo-Pacífico.

No início deste mês, separou-se temporariamente para realizar seu "próprio conjunto de missões" no Mar Negro, após ter participado num exercício da NATO no Mar Mediterrâneo.

O incidente relatado por Moscovo ocorreu perto do Cabo Fiolent, a sul da península ucraniana da Crimeia, território anexado pela Rússia em 2014, numa ação fortemente condenada pelo Ocidente.

No passado dia 14 de junho, Moscovo informou que a Marinha russa tinha iniciado a monitorização dos movimentos do contratorpedeiro britânico Defender e da fragata Everton da Armada holandesa, após a respetiva entrada nas águas do mar Negro.