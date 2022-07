Rússia lança 22 ataques em Donetsk num dia

JN/Agências Hoje às 15:54 Facebook

As tropas russas lançaram 22 ataques com mísseis na região ucraniana de Donetsk no sábado, deixando vários civis mortos e feridos e 49 edifícios destruídos, informou o Ministério do Interior da Ucrânia.

"Os ocupantes [russos] atacaram com foguetes NURS, 9N723 Iskander-M, lançadores múltiplos de foguetes Uragan e Smerch e artilharia", disse o ministério numa mensagem no Telegram, recolhida pela agência de notícias ucraniana Unian.

De acordo com aquele departamento governamental, 33 edifícios residenciais, incluindo cinco blocos de apartamentos, uma escola, uma creche, uma faculdade de medicina, um palácio, uma estação rodoviária e empresas foram destruídos.

Os militares russos bombardearam 15 centros populacionais na região, especificamente Pokrovsk, Avdiivka, Toretsk, Bajmut, Kostiantynivka, Pivdenne, Zalizne, Novooleksandrivka, Zhuravka, Illinka, Starodubivka, Udachne, Umanske, Druzhby e Pereizne.

No sábado, segundo o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, três civis morreram e outros 12 ficaram feridos no bombardeamento russo.