Rússia lança foguetão com satélite militar a bordo

A Rússia lançou, esta quinta-feira, um foguetão do tipo Soyuz-2.1b com um satélite militar a bordo, disse o ministro da defesa, Serguei Shoigu.

As Forças Armadas da Federação Russa lançaram o foguetão Soyuz-2.1b, utilizado como lançador de cargas, às 9.40 horas (6.40 horas em Portugal continental), a partir do Cosmódromo de Testes Estatais do Ministério da Defesa em Plesetsk, na região de Arkhangelsk.

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, disse que o satélite ficará em órbita ao serviço do Ministério da Defesa.

Em agosto de 2022, foi lançado um satélite militar de vigilância, depois de vários outros equipamentos de comunicações, navegação e militares.