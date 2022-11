Rússia lança novo satélite militar do cosmódromo de Plesetsk

JN/Agências Hoje às 22:22 Facebook

A Força Aeroespacial Russa lançou, esta segunda-feira, um foguete Soyuz-2.1b com um satélite militar a bordo a partir do cosmódromo de Plesetsk, no noroeste do país, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia.

Trata-se do quinto satélite militar enviado pelo Kremlin em menos de dois meses.

"Às 18.17 horas, horário de Moscovo (15.17 horas, em Lisboa), do Cosmódromo Estatal do Ministério da Defesa da Rússia (cosmódromo de Plesetsk) na região de Arkhangelsk, unidades da Força Aeroespacial Russa lançaram um foguete transportador de classe média Soyuz-2.1b com um satélite militar a bordo", disse o ministério, segundo a agência de notícias russa independente Interfax.

Nos últimos meses, a Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, lançou vários satélites militares.

O último lançamento deste tipo ocorreu em 2 de novembro.

Em outubro, o Kremlin colocou em órbita três satélites militares, um no dia 15 e os outros dois no 22, lançados, respetivamente, com foguetes cargueiros Angará e Soyuz-2.1b, além de um satélite de navegação Glonass-K, também controlado pelo Ministério da Defesa.

Outro satélite militar, Cosmos-2558, também foi colocado em órbita em agosto, após lançamentos de outros equipamentos de comunicações, navegações e militares em março, abril, maio e julho também controlados pela Força Aeroespacial Russa.