Rússia mobiliza milhares de camas em hospitais civis para feridos

Os hospitais civis da Rússia vão disponibilizar cerca de cinco mil camas para o tratamento de feridos na guerra com a Ucrânia devido à saturação das unidades militares, anunciou, esta quinta-feira, o Ministério da Defesa russo.

A medida entrará em vigor a partir de 1 de junho, anunciou o chefe-adjunto da Direção Médica Militar Principal do Ministério da Defesa, major general Alexander Sergoventsev, citado pela agência oficial russa TASS.

O militar referiu que a ordem foi dada pelo Presidente russo e comandante supremo das forças armadas, Vladimir Putin, na sequência de um pedido dos militares.

"Dado que a operação especial está a decorrer há quase 500 dias, a carga de trabalho das organizações médicas militares aumentou, o que é natural", justificou.

A Rússia designa a invasão da Ucrânia, ordenada por Putin em 24 de fevereiro de 2022, como uma operação militar especial.

Sergoventsev disse que a disponibilização de camas para feridos na guerra envolverá unidades hospitalares em 11 repúblicas da Federação Russa.

"Participarão neste trabalho 27 organizações médicas, que irão interagir com 13 das nossas organizações médicas militares", disse o militar durante uma reunião do Conselho Coordenador de Comissários para os Direitos Humanos de toda a Rússia.

Sergoventsev explicou que muitos dos feridos precisam de ser hospitalizados de novo para continuar o tratamento após intervenções cirúrgicas complexas, o que faz aumentar a carga sobre os hospitais militares.

O envolvimento de hospitais civis no processo de tratamento dos feridos aliviará as instalações médicas militares, referiu.

"Isto permitir-nos-á libertar as camas das nossas instituições médicas, principalmente em Moscovo, São Petersburgo, Rostov e Sevastopol, onde temos a carga mais elevada, e poderemos acolher as pessoas que necessitam de novos tratamentos", acrescentou.

As autoridades russas não revelam o número de soldados mortos e feridos na guerra na Ucrânia.

No início de maio, os Estados Unidos divulgaram estimativas de 20 mil mortos e 80 mil feridos entre as tropas russas em cinco meses, a maior parte na batalha por Bakhmut (leste), a mais longa e sangrenta do conflito.

Num boletim divulgado diariamente, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse hoje que a Rússia sofreu mais de 205 mil baixas, entre mortos e feridos.

As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato de forma independente.