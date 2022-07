Rússia muda planos e estende conflito além do Donbass

Lavrov clarificou que objetivos passam a incluir outros territórios da Ucrânia. UE aprova embargo ao ouro russo.

Se inicialmente o objetivo da Rússia era apoderar-se apenas da região do Donbass, meses após a invasão ter começado as perspetivas mudaram. Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, assegura que as pretensões de Moscovo na Ucrânia passam a incluir "outros territórios" e culpa o Ocidente.

"Já não se trata apenas das repúblicas de Donetsk e Lugansk, mas também das regiões de Kherson e Zaporíjia [no sul] e uma série de outros territórios", explicou o chefe da diplomacia russa, reiterando que o contínuo fornecimento de armas à Ucrânia contribui para que "o quadro geográfico da operação avance mais".