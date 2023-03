Rússia "não devia ser" membro permanente do Conselho de Segurança, diz embaixadora dos EUA

JN / AFP Hoje às 10:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rússia "não devia ser" um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, disse a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, em entrevista à AFP.

"A Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança. Não deveria ser, por causa do que está a fazer na Ucrânia, mas a carta [da ONU] não permite uma mudança nos seus membros permanentes", disse Thomas-Greenfield.

A Rússia também deve assumir a presidência rotativa do Conselho de Segurança no sábado durante um mês.

PUB

A embaixadora dos EUA disse esperar que a Rússia se comporte "profissionalmente" na presidência, mas expressou dúvidas. "Também esperamos que procurem oportunidades para promover a sua campanha de desinformação contra a Ucrânia, os Estados Unidos e todos os nossos aliados", continuou. "Em todas as oportunidades, vamos levantar as nossas preocupações sobre as ações da Rússia", acrescentou, reiterando a condenação de Washington aos "crimes de guerra e violações dos direitos humanos" de Moscovo na Ucrânia.

Sobre a batalha diplomática entre China e Taiwan, Thomas-Greenfield disse que Washington respeita a política de "Uma China", mas enfatizou que os Estados Unidos e Taipei têm uma "forte parceria".