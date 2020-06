Rússia, onde um voto pode valer um apartamento

Ivete Carneiro Hoje às 17:27 Facebook

É o referendo de ouro para Vladimir Putin, que tem de ser favas contadas para não parecer mal numa Rússia cada vez mais contestatária.

Os russos já começaram a votar a reforma constitucional que dará ao presidente russo a possibilidade de se manter no poder até 2036 e que determina a inclusão da "fé em Deus" no texto, ainda que nunca isso tenha sido central na campanha do Governo.

Mas foi-o a bizarra iniciativa de organizar lotarias de prémios (incluindo apartamentos, carros, telemóveis, entradas no cinema, descontos) para quem colocar o boletim na urna. E são conhecidos relatos da pressão sobre funcionários públicos e do subsídio para influenciadores online que possam apelar ao voto, numa consulta que não é oficialmente um referendo, mas apenas um "voto popular" para caucionar uma reforma pedida pelo povo, como a anunciou Putin, em janeiro.

A data oficial do referendo, adiado desde 22 de abril, é o próximo dia 1 de julho, mas a pandemia de covid-19 levou as autoridades a estender a votação por vários dias, desde 25 de junho, online e em urnas espalhadas pelos sítios mais obtusos - até nos transportes públicos. E decidiu-se por 1 de julho com o argumento do discutível abrandamento epidémico ("Putin anulou a epidemia para permitir a votação", ironizava recentemente o jornal "Nevassimaïa Gazeta", perante milhares de novos casos diários), que vários analistas citados na imprensa internacional preferem ver como pressa para que tudo aconteça antes da crise económica que se anuncia.

Vladimir Putin, presidente russo Foto: MAXIM SHIPENKOV/EPA

Uma pergunta, 46 emendas

Porque aumentar a participação dará à consulta uma legitimidade de referendo, figura que existe na Constituição russa, redigida em 1993, mas implica regras rigorosas de financiamento e fiscalização. Ora, não é isso que se pretende.

É antes a passagem sorrateira de um texto nacionalista que glorifica o passado russo (entenda-se, soviético), proíbe que cidadãos com dupla nacionalidade ocupem cargos públicos, proíbe o casamento homossexual, introduz Deus no Estado e consagra a preservação da família e da língua. E que soma a tudo a consagração de rendimentos mínimos e a remodelação do Governo. Total: 46 emendas para uma pergunta única.

Mandatos a zero

Aprovada na Duma (parlamento) uns curtos dois meses depois de apresentada, a proposta de Putin foi emendada horas antes da votação parlamentar, para nela incluir o regresso a zero dos mandatos presidenciais a partir da entrada em vigor do novo texto.

Significa isto que, em 2024, quando terminar o atual mandato (o segundo seguido, depois de um intervalo como primeiro-ministro que, por sua vez, se seguira a duas presidências, iniciadas em maio de 2000), Putin pode voltar a candidatar-se duas vezes, o limite de mandatos que, assim, nem foi preciso alterar. Até 2036. Em nome da estabilidade e para que não se perca tempo precioso a discutir putativos sucessores em vez de se trabalhar, admitiu há dias o próprio Putin, hoje com 67 anos e a popularidade em erosão.

De entre os partidos autorizados, a oposição comunista criticou a reforma - porque fará de Putin "um faraó, o czar" -, mas não fez campanha contra. E o líder da contestação ao presidente, o sempiterno detido e libertado Alexei Navalny, prefere defender o boicote à votação, para que a reforma não seja respaldada por um maciço "voto popular".

À margem

Suborno de guerra

A notícia do "The New York Times" segundo a qual Moscovo terá oferecido dinheiro aos talibãs para matarem forças da coligação internacional que combate no Afeganistão está a gerar uma reação feroz em Washington. Os serviços secretos terão dado conta da descoberta ao presidente Trump em março, mas a Casa Branca não atuou. Agora, a oposição democrata pede contas.

Detenção LGBT

Mais de 30 ativistas dos direitos homossexuais foram ontem detidos em Moscovo, onde organizaram protestos de uma pessoa multiplicados pela cidade. Contestavam a acusação de pornografia contra a ativista feminista e LGBT Julia Tsvetkova.