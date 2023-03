Rússia ordena envio de armas e munições após críticas da Wagner

JN/Agências Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério da Defesa da Rússia aprovou, esta quarta-feira, um decreto que ordena o abastecimento às "forças voluntárias" russas que combatem na Ucrânia com armas e munições, após recentes críticas do chefe do grupo privado paramilitar Wagner.

O documento, publicado no portal oficial de informações do Governo russo, estabelece a "ordem de abastecimento das formações de voluntários com armas, equipamento bélico e meios técnico-materiais".

Estabelece ainda "a ordem de abastecimento alimentar, de bens e de outros tipos de recursos, incluindo a ajuda médica aos cidadãos que integram formações voluntárias".

PUB

Segundo o decreto, as necessidades das formações voluntárias estabelece-se segundo o número de efetivos, o número de armas e equipamento bélico de que disponham as unidades, de acordo com "as normas de abastecimento de diversos tipos de bens materiais" estabelecidas pelo Estado-maior das Forças Armadas.

O documento também estabelece os mecanismos de entrega destes recursos às unidades, que devem ser acompanhados por uma documentação detalhada da quantidade e tipo de armas e munições.

Na semana passada, o chefe da Wagner, Yevgueni Prigojine, criticou o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, e o chefe do Estado-maior General da Rússia, Valeri Guerasimov, pela demora na entrega de material militar às forças do grupo Wagner que combatem na cidade de Bakhmut, leste da Ucrânia, e assinalou que esta falha implica o dobro de baixas entre os combatentes.

Prigojine publicou uma foto que mostrava cerca de uma centena de corpos de combatentes mortos, e responsabilizou a cúpula do Ministério da Defesa pelo número de baixas.

Denunciou ainda que a falta de material militar provoca mais vítimas ao seu exército privado e advertiu que "quando acabarem todos os Wagner, Shoigu e Guerasimov terão de pegar em metralhadoras" para combater na frente.

"Se no decurso dos últimos dez anos eles tivessem feito o que tinham de fazer, os Wagner não eram necessários. Mas, por agora, a história impõe que sejam eles a posicionar-se na vanguarda", afirmou.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de oito milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).