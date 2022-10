Rússia preocupada com eventual operação ucraniana com "bomba suja"

JN/Agências Hoje às 16:15 Facebook

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, transmitiu, este domingo, aos seus homólogos francês e turco a preocupação de Moscovo com possíveis provocações por parte da Ucrânia com uma "bomba suja", um artefacto que inclui elementos radioativos.

A informação é avançada num breve comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, citado pela agência Efe, embora sem detalhes sobre a acusação.

Segundo o comunicado, Serguei Shoigu falou hoje, em separado, com os seus homólogos francês e turco, Sébastien Lecornu e Hulusi Akar, respetivamente.

"A situação na Ucrânia, que tem uma tendência constante para uma escalada ainda mais descontrolada, foi discutida", disse a instituição militar russa sobre a conversa com Lecornu.

Segundo a agência espanhola Efe, o ministro da Defesa russo transmitiu a ambos os ministros "a sua preocupação com possíveis provocações por parte da Ucrânia com o uso de uma 'bomba suja'", referindo-se a engenhos explosivos capazes de dispersar elementos radioativos.

A agência de notícias oficial russa RIA Novosti disse hoje que, de acordo com "fontes credíveis em vários países, incluindo a Ucrânia", Kiev estaria a preparar uma intervenção com uma "bomba suja" no seu próprio território para culpar a Rússia pelo uso de armas de destruição maciça e gerar uma resposta dura do Ocidente.