Rússia preside ao Conselho de Segurança da ONU: "piada de mau gosto", diz Kiev

Moscovo assume a presidência mensal rotativa do Conselho de Segurança da ONU, a 1 de abril.

A" presidência russa do Conselho de Segurança da ONU a 1 de abril é uma piada de mau gosto. A Rússia usurpou o seu lugar, está a travar uma guerra colonial, o seu líder é um criminoso de guerra procurado pelo TPI por raptar crianças. O mundo não pode ser um lugar seguro com a Rússia no Conselho de Segurança da ONU", escreveu Dmytro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, na rede social Twitter.

A partir de abril, e segundo o cronograma da ONU, a Rússia (um dos cinco membros permanentes do Conselho com poder de veto) deverá assumir a presidência rotativa do órgão, que tem capacidade de fazer aprovar resoluções com caráter vinculativo.

Contudo, nas últimas semanas, o representante permanente da Ucrânia junto das Nações Unidas, Sergiy Kyslytsya, tem apelado publicamente à organização para que não permita a presidência russa.

Richard Gowan, um especialista no sistema das Nações Unidas, Conselho de Segurança e em operações de manutenção da paz, afirmou à Lusa que o rascunho do calendário da Rússia para as reuniões do Conselho de Segurança em abril "não é muito ambicioso" e que os russos irão evitar agendar formalmente muitas reuniões sobre a Ucrânia, país alvo de uma ofensiva militar russa desde fevereiro de 2022.

"Na verdade, está a tentar reduzir o número de reuniões para os mínimos. Suspeito que os russos percebem que esta presidência é uma fonte potencial de embaraço para eles e querem evitar muitas reuniões públicas onde os aliados da Ucrânia possam atacá-los. Portanto, pode ser um mês surpreendentemente tranquilo na ONU", avaliou o analista.

À Lusa, Richard Gowan disse que a Rússia planeia um debate sobre o estado do multilateralismo, naquela que seria uma oportunidade para os russos argumentarem que os Estados Unidos prejudicam a cooperação internacional através do uso de sanções unilaterais ou exportações de armas.

"Há rumores de que Serguei Lavrov [ministro dos Negócios Estrangeiros russo] poderia comparecer a este evento. Tenho a certeza de que será uma oportunidade para uma grande discussão, e a Rússia espera que os chineses apoiem fortemente a sua posição contra os norte-americanos. Mas não terá resultados reais", referiu.

De acordo com Richard Gowan, aliados da Ucrânia procuraram opções para bloquear a entrada da Rússia na presidência rotativa mensal do Conselho de Segurança, "mas não investiram muita energia" nesse objetivo, uma vez que, segundo argumentou, "não existe um mecanismo fácil para fazê-lo nas regras de procedimento do Conselho".

"Os diplomatas ocidentais parecem resignados a aturar a Rússia na presidência. Membros não-ocidentais do Conselho não apoiam um grande esforço para bloquear a Rússia, em parte porque isso criaria um precedente para o Conselho rejeitar outras nações como presidentes no futuro", observou.