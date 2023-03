Rússia promete chegar a Kiev se necessário

JN/Agências Hoje às 09:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, disse, esta sexta-feira, que, "caso seja necessário", as tropas russas "podem chegar" à capital da Ucrânia ou à cidade de Lviv.

"Não se pode descartar nada. Se for preciso chegar a Kiev, então é preciso ir a Kiev. Se for preciso ir a Lviv, então será preciso ir a Lviv, para acabar com esta infeção", afirmou Medvedev, ex-chefe de Estado russo entre 2008 e 2012.

As declarações de Medvedev sobre a guerra na Ucrânia fazem parte de uma entrevista a órgãos de comunicação social russos.

PUB

Referindo-se aos objetivos da campanha militar russa, Medvedev disse que Moscovo precisa de criar "um cordão sanitário" na fronteira russa para evitar que a Rússia seja alcançada por armas que têm um raio de ação de "70 a 100 quilómetros".

"É preciso alcançar todos os objetivos que foram traçados para proteger o nosso território, o território da Federação da Rússia", acrescentou Medvedev.