Rússia quer canais de comunicação abertos com EUA após incidente com drone

Moscovo defendeu, esta quinta-feira, a manutenção dos canais de comunicação com Washington abertos, após o incidente com o drone norte-americano e dois caças russos no mar Negro, que provocou tensão entre Estados Unidos e Rússia.

"Consideramos que é importante manter os canais de comunicação abertos e estamos a fazê-lo", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, numa conferência de imprensa.

Zakharova comentou assim o incidente com o drone (aeronave não-tripulada) dos Estados Unidos que, segundo afirmou na quarta-feira o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros russa, Serguei Lavrov, envolve "riscos muito grandes".

A porta-voz da diplomacia russa assegurou que Moscovo não procura o confronto com Washington e é a favor de uma "cooperação pragmática", no interesse das populações de ambos os países.

Ao mesmo tempo, sublinhou que a Rússia sabe "defender os seus interesses".

Segundo o Ministério da Defesa russo, o respetivo titular, Serguei Shoigu, manteve na quarta-feira uma conversa telefónica com o seu homólogo norte-americano, o líder do Pentágono, Lloyd Austin.

A conversa, a primeira entre os dois responsáveis desde outubro de 2022, realizou-se por iniciativa norte-americana.

O incidente com o drone norte-americano, que caiu na terça-feira no mar Negro após um caça russo embater numa das suas hélices, segundo Washington, também foi abordado pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valeri Guerasimov, e pelo seu homólogo norte-americano, Mark Milley.

O Kremlin confirmou hoje que a Rússia e os Estados Unidos mantiveram contactos através dos seus militares e diplomatas para falar do sucedido com o drone.

Os Estados Unidos acusaram um dos caças russos Su-27 que escoltaram na terça-feira o seu drone de atingir a hélice do MQ-9, causando a sua queda em águas internacionais do mar Negro.

Em contrapartida, o Ministério da Defesa russo negou qualquer contacto entre os seus caças e o drone norte-americano, que terá subitamente entrado em voo descontrolado e se despenhou no mar, após uma perda repentina de altitude.