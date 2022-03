Rússia quer "nova Coreia" e críticas de Zelensky ao Ocidente sobem de tom

Depois do discurso inflamado de Biden, no sábado, instalou-se um mal-estar no contexto da guerra. Macron avisou que a escalada verbal pode condicionar um acordo de cessar-fogo, numa altura em que a Rússia parece querer dividir a Ucrânia ao "estilo coreano" e a região de Lugansk quer aderir ao país liderado por Putin. A atenção está focada na região do Donbass. Os pontos-chave do 32.º dia de guerra:

- Este domingo, o Ministério da Defesa britânico afirmou que parece haver uma concentração das tropas russas nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. A Rússia já tinha anunciado que entraria numa segunda fase da ofensiva, centrada precisamente no Donbass. Segundo o chefe dos serviços de informações militares ucranianos, Kyrylo Budanov, a Rússia pretende dividir a Ucrânia segundo o modelo coreano, após ter fracassado a sua intenção de se apoderar de todo o país.

- Por sua vez, o líder da região de Lugansk, Leonid Pasechnik, anunciou que, em breve, a república separatista, situada no leste da Ucrânia, poderá realizar um referendo sobre a adesão à Rússia. A Ucrânia disse que, se existir, esse referendo não terá base legal e enfrentará uma forte resposta da comunidade internacional, aprofundando o seu isolamento global.

- O discurso inflamado de Biden no sábado causou mal-estar no contexto da guerra. O presidente francês, Emmanuel Macron, veio mesmo dizer que a escalada verbal poderá dificultar o cumprimento do principal objetivo: conseguir o cessar-fogo. Já a Casa Branca veio a público esclarecer que o líder norte-americano não estava a pedir uma mudança de regime, mas sim a defender que Putin não pode exercer poder sobre os países vizinhos. Também o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, defendeu que os EUA não têm qualquer plano para uma mudança de regime na Rússia.

- Num novo discurso este domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acusou o Ocidente de falta de coragem quando o seu país luta contra a invasão russa, criticou o "pingue-pongue" do Ocidente sobre quem e como entregará jatos e armas e voltou a pedir mais armamento. Mais tarde, numa intervenção transmitida para vários países, inclusive Lisboa, disse que vê o medo dos políticos dos países europeus e apelou ao esforço de todo o Mundo para vencer um único homem, Vladimir Putin.

- As delegações da Rússia e da Ucrânia vão encontrar-se de novo na Turquia entre segunda e quarta-feira, numa nova ronda de negociações presenciais.

- As forças armadas russas destruíram um depósito de mísseis ucraniano perto de Kiev com armas de longo alcance lançadas a partir do mar, disse este domingo o Ministério da Defesa russo. Apesar dos ataques, as escolas da capital ucraniana vão reabrir online na segunda-feira.

- Em Mariupol, há relatos de que centenas de pessoas não tiveram outra "opção" a não ser partir para zonas da Ucrânia controladas pelas forças russas ou para a própria Rússia.

- Unidades russas estão a ser retiradas do norte da Ucrânia para a Bielorrússia - um aliado da Rússia - a fim de reabastecer pessoal e suprimentos, segundo o exército ucraniano. Muitas unidades sofreram pesadas perdas e precisam urgentemente de alimentos, combustível e munição. Soldados feridos também estão a ser evacuados para a Bielorrússia.

Dados

Mortos: Pelo menos 1119 civis foram mortos desde a invasão pela Rússia em 24 de fevereiro, de acordo com dados divulgados pelas Nações Unidas. Pelo menos 139 crianças morreram.

Feridos: Entre os 1790 feridos foram contabilizados pelo menos 171 homens, 132 mulheres, 23 raparigas e 19 rapazes, para além de 63 crianças e 1149 adultos cujo sexo não foi determinado.

Refugiados: Mais de 3,8 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país, mas o fluxo de refugiados diminuiu acentuadamente desde terça-feira. No total, mais de 10 milhões de pessoas, mais de um quarto da população da Ucrânia, tiveram que deixar as suas casas.