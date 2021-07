Rússia reforça ajuda à Turquia para combater incêndios florestais

JN/Agências Hoje às 15:32 Facebook

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou, este sábado, com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para se disponibilizar no reforço de ajuda no combate aos incêndios florestais que estão a assolar o sudoeste da Turquia.

Segundo o Kremlin, Putin manteve uma conversa telefónica com Erdogan, na qual "confirmou que a Rússia continuará a prestar uma ampla assistência à Turquia para apagar os incêndios", adiantou a presidência russa numa declaração.

Os dois líderes notaram a "importância da interação dos dois países na luta contra a catástrofe natural" e discutiram outras questões de cooperação entre Moscovo e Ancara, acrescenta-se no comunicado de imprensa.

Pouco depois da conversa entre Putin e Erdogan, o Ministério de Emergência russo anunciou que, a pedido das autoridades turcas, um grupo de onze aviões russos e do Ministério da Defesa será enviado para combater os incêndios florestais na Turquia, que já provocaram pelo menos seis vítimas mortais.

A região mais afetada é a província costeira de Antalya, um destino popular para turistas europeus e russos, onde três pessoas morreram na quinta-feira.

No total, houve já seis mortes e o incêndio provocou a morte de mais de 3.000 cabeças de gado, destruindo ainda grandes áreas florestais, plantações e terras agrícolas.