Rússia suspeita do envolvimento de um Estado estrangeiro nas fugas dos gasodutos

O governo russo disse que suspeita "do envolvimento" de um Estado estrangeiro nas quatro fugas detetadas nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no mar Báltico.

"É muito difícil imaginar que um ato terrorista deste tipo possa acontecer sem a participação de um Estado", disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, pedindo novamente "uma investigação urgente". "É uma situação extremamente perigosa".

A Rússia abriu uma investigação na quarta-feira por "ato de terrorismo internacional".

Questionado sobre a possibilidade de realizar uma investigação internacional com a participação de outros países, o porta-voz do Kremlin afirmou que "muitas questões são levantadas" devido à "falta de comunicação e à relutância de muitos países em contactar" com a Rússia devido à ofensiva na Ucrânia.

Uam quarta fuga foi detetada no Mar Báltico no gasoduto Nord Stream 2 na manhã desta quinta-feira, após a descoberta de outros três no início desta semana.

As grandes fugas causam borbulhamento significativo na superfície do mar com várias centenas de metros de largura, impossibilitando a inspeção imediata das estruturas. As suspeitas de sabotagem surgiram depois de terem sido detetadas várias fugas de gás. Moscovo negou estar por trás das explosões, bem como os Estados Unidos, que afirmaram que a sugestão da Rússia de que danificariam o gasoduto era "ridícula".

O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se na sexta-feira para discutir o incidente.

Os gasodutos Nord Stream 1 e 2, que ligam a Rússia à Alemanha, estiveram no centro das tensões geopolíticas nos últimos meses, quando a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Europa em retaliação às sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia por Moscovo. Embora os gasodutos - operados pela gigante russa de gás Gazprom - não estejam atualmente em operação, ambos ainda contém gás.