Rússia suspende ligações aéreas com o Reino Unido

A Rússia anunciou, esta terça-feira, que vai prolongar a suspensão das ligações aéreas com o Reino Unido, dois dias após ter sido detetada a nova variante do covid-19 num paciente russo que se encontrava em território britânico.

A suspensão dos voos, decretada no final de dezembro, foi prolongada até ao dia 01 de fevereiro, de acordo com um decreto governamental que menciona tratar-se de uma medida que visa "impedir a importação e a propagação da nova variante do coronavírus".

A variante do covid-19, recentemente descoberta no Reino Unido, pode ser 50% a 74% mais contagiosa, de acordo com os especialistas.

Após ter sido detetada, cerca de 50 países suspenderam as ligações aéreas com o Reino Unido.

A Rússia tinha restabelecido as ligações por avião com o Reino Unido, quatro meses depois do início da pandemia de covid-19, depois das viagens terem sido interrompidas.