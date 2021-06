Rússia usou ajuda humanitária a Itália para recolher dados para vacina Sputnik V

Patrícia Martins Hoje às 17:05 Facebook

Uma operação de ajuda humanitária da Rússia a Itália, em março de 2020, transformou-se numa missão de espionagem para recolher dados para o desenvolvimento da vacina Sputnik V, segundo avança o jornal "La Reppublica". Embaixador da Rússia na Itália escreveu uma carta aos editores do jornal, dizendo que o artigo é "uma compilação de invenções sobre o conteúdo real da missão".

A operação de ajuda humanitária intitulada de "Da Rússia com Amor" levou até à base aérea de Pratica Di Mare, em Roma, a 22 de março de 2020, treze aviões militares russos com material e pessoal médico para ajudar a Itália, nomeadamente a cidade de Bérgamo, a combater a covid-19, sendo naquela altura o epicentro da pandemia, contando com milhares de pessoas infetadas.

Segundo o jornal italiano, a operação foi acordada pelo presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, tendo sido enviados para Itália 104 soldados e dois epidemiologistas, Natalia Y. Pshenichnaya e Aleksandr V. Semenov.

O jornal revelou que esta missão tratou-se de "uma enorme operação de espionagem", que pretendia recolher informação sobre o SARS-coV-2, de maneira a que pudesse ajudar a Rússia no combate ao novo coronavírus, sendo que posteriormente esta informação foi utilizada para o desenvolvimento da vacina do país, Sputnik V.

A Rússia conseguiu a 17 de março de 2020 mais informação sobre o vírus, como o mapa genético recolhido através de uma pessoa infetada em Roma. A China já tinha publicado em janeiro esta informação do vírus, porém a Rússia procurava ainda mais informação de modo a conseguir desenvolver a vacina.

O jornal italiano apontou que a missão terminou a 9 de abril de 2020 e os dados que foram recolhidos durante esta operação não foram partilhados com as autoridades italianas. Porém, a ajuda disponibilizada pelos militares russos no Hospital de Bérgamo foi fundamental no combate à pandemia, referiu o jornal.

O embaixador da Rússia na Itália, Sergei Razov, enviou esta segunda-feira uma carta aos editores do jornal, respondendo às alegações da espionagem por parte da Rússia. Sergei Razov referiu que "as quase 500 linhas [que compõem o artigo] são uma compilação de invenções sobre o conteúdo real da suposta missão militar de espionagem russa" no espírito de "guerras híbridas", "campanhas de desinformação e propaganda", acrescentando que "é uma perda de tempo tentar analisar todo este conjunto de invenções".

O embaixador esclareceu que os especialistas russos que estavam na Itália "dedicavam-se exclusivamente a observar o estado de saúde do contingente, esclarecendo os métodos e doses de proteção imunológica e análise de PCR", não estando lá para analisar "a estrutura genética do vírus e enviar os dados para Moscovo".

O diplomata da Rússia achou ridícula e enganadora a declaração do artigo que dizia que "a vacina Sputnik V nasceu do vírus italiano", nomeadamente de "dados clínicos obtidos por meio de espionagem dos russos na Itália", revelando que o desenvolvimento da vacina russa foi o "resultado de muitos anos de pesquisa noutras doenças virais".

Sergei Razov questionou ainda os editores do jornal se existe crime no facto de os especialistas russos usarem a experiência que obtiveram na Itália para desenvolver uma resposta interna à pandemia, acrescentando que tudo isto se trata de "uma via de cooperação absolutamente natural e geralmente aceite, que continua até agora", lembrando que os ensaios clínicos da vacina Sputnik V acontecem no Instituto de Doenças Infecciosas Lazzaro Spallanzani, em Roma, com a participação de especialistas russos.