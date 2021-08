Rússia, Uzbequistão e Tajiquistão em manobras conjuntas junto a fronteira afegã

JN/Agências Hoje às 12:55 Facebook

Cerca de 2500 militares da Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão iniciaram esta quinta-feira exercícios conjuntos na província tajique de Jatlom, numa zona de fronteira com o Afeganistão.

"O objetivo principal do exercício é o fortalecimento da cooperação militar e a interação entre as Forças Armadas dos nossos países", disse Evgneu Poplavski, comandante adjunto do Distrito Militar Centrar da Rússia.

O militar, citado pela agência russa Interfax, acrescentou que as manobras incluem o uso de veículos blindados, na maior parte procedentes da Rússia.

Moscovo envolveu um total de 1800 efetivos que se encontram na base militar russa situada no Tajiquistão.

No passado dia 21 de julho, os militares russos anunciaram o reforço da base com 16 novos veículos blindados.

Esta quinta-feira, a Rússia informou igualmente o final dos exercícios militares conjuntos no Uzbequistão, numa zona perto da fronteira com o Afeganistão.

Nas manobras participaram forças do Uzbequistão e da Rússia com o uso de 200 veículos e aviões de combate.

Os exercícios da Rússia com os países vizinhos decorrem no contexto da degradação da situação militar no Afeganistão onde as forças talibãs ocupam vastas zonas de território.

A ofensiva talibã contra as forças governamentais incrementou-se após o início da retirada dos militares dos Estados Unidos e da Aliança Atlântica, no passado mês de maio.

Até ao momento, Moscovo tem referido que não vai adotar qualquer tipo de medidas, enquanto os acontecimentos se limitem ao território afegão e insiste na adoção de um processo político aprovado pelos afegãos.