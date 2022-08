Russos acusam Kiev de danificar prédios durante ataque à central de Zaporíjia

JN/Agências Hoje às 15:13 Facebook

A administração de ocupação russa de Zaporíjia disse, este domingo, que o exército ucraniano danificou prédios administrativos durante um ataque à central nuclear, a maior da Europa.

Durante a noite de sábado para domingo, "o exército ucraniano realizou um ataque com uma bomba de fragmentação disparada de um lançador múltiplo de foguetes Ouragan", disseram as autoridades de ocupação da cidade de Energodar, onde a central nuclear está localizada, no sul da Ucrânia.

"Os estilhaços e o motor do foguete caíram a 400 metros de um reator em funcionamento", disse a fonte, citada pela agência de notícias estatal russa TASS.

De acordo com as autoridades russas, o ataque, que atribuem às forças de Kiev, "danificou" prédios administrativos e atingiu "uma área de armazenamento de combustível nuclear usado".

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) considerou, no sábado, "cada vez mais alarmantes" as informações sobre a central de Zaporíjia, a maior da Europa.

As autoridades ucranianas acusaram, na sexta-feira, as forças russas de realizar três ataques perto de um reator da central, embora Moscovo controle este território desde o início da ofensiva.

Por sua vez, o exército russo afirmou que as forças ucranianas estão na origem desses ataques, que provocaram um incêndio que foi extinto.

Um dos reatores da central nuclear foi fechado, anunciou a empresa de energia atómica ucraniana no sábado após os ataques.

Kiev garante que o exército russo armazena armas pesadas e munições no território desta infraestrutura.