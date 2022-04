Helicópteros ucranianos terão destruído depósito de combustível na Rússia

Hoje às 08:51, atualizado às 08:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O governador de Belgorod acusa as tropas ucranianas de terem destruído um depósito de combustíveis naquela cidade russa a cerca de 70 quilómetros de Kharkiv, na Ucrânia.

Vyacheslav Gladkov disse no Telegram que o fogo, que começou esta sexta-feira de manhã, foi causado pelo ataque de dois helicópteros ucranianos, que não reclamaram a autoria do ataque.

O incêndio no depósito de combustíveis, a ser difundido nas redes sociais, causou dois feridos e obrigou à retirada de pessoas das ruas adjacentes. É o segundo ataque alegadamente ucraniano àquela cidade a 30 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, dias depois de uma explosão num depósito de armas e munições, adianta a BBC.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz - NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

"O incêndio no depósito de petróleo ocorreu depois de um ataque aéreo de dois helicópteros das Forças Armadas ucranianas, que entraram em território russo em baixa altitude. Não há vítimas", disse o governador de Belgorod, Viacheslav Gladkov.

Os serviços de emergência indicaram que o fogo se alastrou para oito tanques de crude, cada um com capacidade de 2.000 metros cúbicos.

"Existe o risco de o fogo se continuar a espalhar", disse uma fonte citada pela agência de notícias oficial russa TASS, especificando que o local do depósito de petróleo abriga um total de 27 tanques, 14 deles afetados pelo incêndio.

PUB

O Ministério para Situações de Emergência russo informou que cerca de 170 bombeiros e camiões estão envolvidos nas operações para apagar o incêndio.