Russos ao ataque no berço do masoquismo

Almiro Ferreira Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Lviv estremunhou com os estouros de artilharia e de mísseis. A Rússia ataca a cidade natal de Masoch (1835-1895). Mas o berço do masoquismo não obtém qualquer prazer com o anunciado sofrimento e muito menos se sujeita ao sadismo dos blindados e das bombas. A resistência está preparada.

A cidade que já foi da Áustria e da Polónia, e que daqui dista a 30 quilómetros, era um dos últimos redutos de segurança em território ucraniano, também passou a estar sob fogo russo, como se verificou esta manhã de sexta-feira. Nada para o que o burgo de 800 mil habitantes esteja disponível, embora todos os roteiros lhe indiquem a paternidade do masoquismo.

Lá no centro de Lviv, o Masoch Café é só um tributo a Leopold von Sacher-Masoch, escritor e jornalista autor de "A Vénus das Peles". O espaço é também um museu, decorado, logo à entrada, com uma estátua de bronze de Leopold, em tamanho real. Tornou-se num ex-libris da cidade, com pratos peculiares, esmerado serviço à lista ("pénis", "testículos de carneiro"...) e cocktails afrodisíacos ("orgasmo", "felácio", "breast milk", "masochito"...).