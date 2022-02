Russos em Portugal queixam-se de xenofobia e apelam a medidas do governo

Miguel Amorim Hoje às 17:53 Facebook

Anna Pogrebtsova, presidente da associação russa "Pushkin", queixa-se que os russos a viver em Portugal estão a ser vítimas de "xenofobia" e de "mensagens agressivas" nas redes sociais, por causa da guerra com a Ucrânia, e pede ao governo português que "tome medidas", com uma "chamada de atenção", pois Portugal é um "país democrático, que promove os valores da humanidade e da igualdade".

A associação "Pushkin" foi criada em 2018, visando o intercâmbio entre as duas nações. Por sentirem que, nos últimos tempos, o dedo acusatório virou-se contra os russos a residirem no nosso país, foi criado um grupo no Facebook para denunciar esse clima de "bullying".