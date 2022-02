"Russos não têm escrúpulos em criar notícias falsas"

No conflito armado que opõe a Rússia à Ucrânia, o rasto de destruição não se perpetua só nas ruas. O combate bélico encontrou no digital um campo de batalha recheado de armadilhas e a desinformação ganha cada vez mais expressão, tornando-se num perigo global difícil de extinguir. As "fake news" são a arma para instalar o medo e a regulação das redes sociais torna-se cada vez mais urgente.

Com a globalização tecnológica, José Moreno considera previsível que a guerra seja vivida online e acredita que o futuro tenderá a repetir a História. A diferença é o modo como a Rússia, conhecida pela sua grandeza digital, está a aproveitar para gerar o pânico. "Qualquer guerra entre dois países desenvolvidos teria um lado cibernético. A questão aqui tem a ver com os regimes. A atual liderança russa não tem escrúpulos em criar notícias falsas para lançar o caos e a desunião do adversário. É o esquema clássico de guerra de desinformação da Rússia", explica o investigador do Centro de Investigação e Estudos em Sociologia (CIES) do ISCTE, lembrando que o método já tinha sido utilizado pelo país na "Operação Infektion", durante a Guerra Fria, para prejudicar a credibilidade dos Estados Unidos.

Regulação sem consenso