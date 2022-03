Russos suspensos da Federação de Toxicologistas Europeus e Sociedades Europeias de Toxicologia

Beatriz Matos Hoje às 14:55 Facebook

A EUROTOX (Federação de Toxicologistas Europeus e Sociedades Europeias de Toxicologia), da qual o português Félix Carvalho é presidente, suspendeu a participação da Sociedade Russa de Toxicologistas com efeito imediato.

"Somos cientistas que trabalham em conjunto para debater e promover as melhores práticas e a compreensão dentro da nossa disciplina, de forma respeitosa e colegial, em benefício das comunidades que servimos e representamos." Por isso, dizem, assumem que não podem e não aceitam "esta violação fundamental dos direitos humanos e das convenções internacionais por parte da Federação Russa."

Numa declaração do Comité Executivo da EUROTOX, a Federação de Toxicologistas Europeus e Sociedades Europeias de Toxicologia assume estar "chocada e consternada com o desenrolar dos acontecimentos na Ucrânia como consequência da invasão da Federação Russa."

"Tomámos esta decisão com grande pesar, pois sabemos que afetará os colegas toxicologistas, colaboradores e amigos que não têm qualquer participação nesta guerra. Exortamo-los a usar o poder de influência que possam ter para ajudar a pôr fim imediatamente a esta agressão contra o povo da Ucrânia", afirmam na mesma declaração.

Félix Carvalho, presidente da EUROTOX e da Ordem dos Farmacêuticos Norte, enaltece ainda a grande mobilização de farmacêuticos do norte do país, que estão em diversas linhas da frente no apoio humanitário.

"Há já muitos farmacêuticos a triar, classificar e catalogar medicamentos que serão enviados para as zonas onde estão a receber refugiados, entre esses muitos farmacêuticos também. Por isso, apelamos a todos os farmacêuticos que possam ajudar com medicamentos e outros bens, que se juntem às diversas plataformas que estão já a trabalhar neste sentido. O nosso papel é ainda mais importante em momentos onde a segurança, mas também a saúde, é posta em causa".