"Sabão e água são mais seguros". Desinfetantes têm produto químico perigoso

Desde o início da pandemia, o uso de desinfetantes disparou e, desde então, muitas pessoas passaram a levá-los para todo o lado. De acordo com um estudo da Universidade do Michigan, nos EUA, as toalhitas e os desinfetantes contêm um químico, chamado "quats", que está associado a problemas de saúde.

Um grupo de estudiosos dedicado à análise de produtos químicos mostrou-se preocupado com a utilização regular de toalhitas desinfetantes pelas crianças, durante a pandemia. Os investigadores defendem que os desinfetantes expõem as pessoas a químicos perigosos, conhecidos como "quats". Químicos esses associados, por exemplo, a problemas de infertilidade, noticia o jornal britânico "The Guardian".

Os "quats" são componentes que podem ser encontrados em toalhitas e desinfetantes comuns, principalmente nos que dizem remover "99,9% das bactérias". No entanto, esses componentes são também encontrados em tintas e pesticidas.

De acordo com Courtney Carignan, cientista responsável pelo estudo, estes produtos "podem não ser eficazes", revelando-se até "prejudiciais". Entre os grupos de maior risco estão as crianças, devido ao uso regular de toalhitas desinfetantes nas escolas ou creches, idosos, profissionais de saúde e profissionais de limpeza.

"Sabão e água são mais seguros para higienizar", afirmou a responsável da investigação, acrescentando que os desinfetantes devem ser usados com moderação e apenas quando alguém tem uma gripe ou outras doenças.