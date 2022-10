"Sabotagem" parou comboios na Alemanha

JN/AFP Hoje às 13:56 Facebook

Um ato de "sabotagem" que visou as infraestruturas de comunicações da ferrovia foi responsável por uma grande perturbação na rede de comboios alemã, neste sábado de manhã.

A "sabotagem de um cabo" foi a causa da avaria, que levou a uma suspensão de três horas dos serviços ferroviários em todo o norte da Alemanha, disse à AFP um porta-voz do operador Deutsche Bahn. Houve danos no sistema GSM-R, uma rede de rádio utilizada para as comunicações no caminho-de-ferro, revela o jornal"Der Spiegel". Os cabos terão sido cortados "em dois sítios", acrescenta aquele jornal.

Saber da existência do cabo e como o sabotar exige "certos conhecimentos" do sistema ferroviário, garante o diário alemão "Bild", acrescentando que a polícia federal está a investigar o caso.

O tráfego foi completamente interrompido durante cerca de três horas devido a "uma avaria no sistema de rádio digital dos comboios", antes de o problema ser resolvido, segundo a Deutsche Bahn.

Os serviços foram afectados entre Berlim e regiões do oeste e norte do país, incluindo Schleswig-Holstein, as cidades de Hamburgo e Bremen, bem como a Baixa Saxónia e partes da Renânia do Norte-Vestefália. A rota Berlim-Amesterdão também foi suspensa. Cancelamentos e atrasos ainda são esperados neste sábado, apesar da restauração dos serviços ferroviários, adverte a Deutsche Bahn.

O ataque ocorreu pouco mais de duas semanas após os ataques de sabotagem aos gasodutos Nord Stream 1 e 2 que ligam a Rússia e a Alemanha.

O governo alemão também reforçou a ​​​​​​​proteção das suas infraestruturas críticas.