Saiba o que pode mudar no Mundo com a adesão da Suécia e Finlândia à NATO

A Finlândia e a Suécia podem solicitar a adesão à NATO dentro de poucos dias, uma importante rutura das duas nações com a sua tradicional posição de neutralidade durante conflitos e de não envolvimento em alianças militares. A Rússia opõe-se à integração dois países e justificou a sua intervenção militar na Ucrânia com a expansão da aliança militar ocidental em direção a leste. Eis uma lista de perguntas e respostas sobre as perspetivas de adesão à NATO dos dois países escandinavos.

