Sair à rua na Lombardia só de boca e nariz tapados

A partir de domingo, entram em vigor novas regras e mais apertadas na região italiana da Lombardia, a mais atingida pelo vírus.

Os habitantes só poderão sair de casa com máscara, um lenço ou cachecol, para protegerem o nariz e a boca.

A nova ordem de Attilio Fontana, presidente da região da Lombardia, fica em vigor até ao próximo dia 13 de abril.

Já os estabelecimentos comerciais que vendem bens de primeira necessidade, os que restaram abertos, ficam obrigados a fornecer aos clientes luvas e desinfetante para as mãos.

No documento com as novas regras, o presidente Fontana faz um apelo aos cidadãos: "Começou a primavera, os dias estão bonitos, quereis sair, eu sei. Mas não se pode. Ainda não atingimos qualquer objetivo e se diminuirmos o esforço, os números irão recomeçar a piorar. Não saiam de casa".

Nesta região morreram nas últimas 24 horas 345 pessoas, totalizando 8655 desde o início da pandemia. A Lombardia totaliza 8656 infetadas pelo vírus, tendo sido anunciados este sábado 1598 novos casos, mais 143 em relação a sexta-feira.