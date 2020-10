Saiu da UCI em julho mas não sobreviveu aos efeitos a longo prazo da covid

JN Hoje às 11:30 Facebook

Roehl Ribaya foi o último paciente com covid-19 a deixar a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do hospital Blackpool Victoria, em Blackpool, Inglaterra, em julho, sob os aplausos dos profissionais de saúde. Passou 60 dias naquela unidade, 48 dos quais ligado a um ventilador, mas "nunca recuperou" dos efeitos a longo prazo da doença e acabou por morrer na sequência de um ataque cardíaco, aos 47 anos.

O engenheiro aeroespacial filipino sofreu um ataque cardíaco na semana passada, no dia 13 de outubro, e ficou em coma até morrer dois dias depois.

A viúva de Roehl, a enfermeira Stella Ricio-Ribaya, fez a reanimação cardiorrespiratória quando ele sofreu o ataque, mas não foi o suficiente para o salvar. "Ele foi levado muito cedo", afirmou a mulher à BBC, revelando que o vírus causou muitos danos ao marido, mesmo depois de ele ter tido alta do hospital no dia 14 de agosto.

Stella afirma que Roehl "nunca mais foi o mesmo" desde que ficou doente. "Ele estava sempre sem fôlego", recordou a viúva, deixando um apelo: "Sigam o conselho do governo para que possamos deter este vírus. Não queremos que morra mais gente".

Um amigo próximo de Roehl, Mark Delabajan, disse que a família estava "devastada". Mark revelou que a principal causa da morte do amigo foi o ataque cardíaco e que a causa secundária foi a fibrose pulmonar pós-covid. "Foi efeito da covid. A respiração nunca mais foi a mesma e ele não conseguia subir as escadas. Teve de voltar ao hospital várias vezes", explicou Mark.

Roehl Ribaya deu entrada no hospital de Blackpool no dia 29 de maio e passou 48 dias nos cuidados intensivos ligado a um ventilador. Em julho, quando saiu da UCI, o médico responsável, Jason Cupitt, disse que aquele momento significava que o hospital "havia sobrevivido à primeira onda deste assassino silencioso".

Kevin McGee, diretor-executivo do Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, afirmou: "Ficamos extremamente tristes por saber da morte de Roehl e os nossos pensamentos e orações estão com a sua família neste momento triste".

O amigo Mark disse que Roehl era "a vida e a alma da festa... muito engraçado e sempre a brincar". "A equipa do hospital Blackpool Victoria gostava muito dele", acrescentou.

A mulher de Mark, Angela, criou uma página de angariação de fundos no "Go Fund Me" para juntar dinheiro para a família Ribaya.