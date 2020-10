Saltou de helicóptero sem paraquedas para bater recorde e acabou no hospital

JN Hoje às 15:31 Facebook

Um antigo paraquedista britânico foi hospitalizado, na segunda-feira, depois de saltar de um helicóptero para o mar, a cerca de 40 metros de altura, sem paraquedas, quando tentava bater um recorde mundial.

John Bream, 34 anos, conhecido como "peixe voador", caiu a uma velocidade de cerca de 120 km/h, no estreito de Solent, no sul do Reino Unido. De acordo com a imprensa do país, o atleta queria quebrar o recorde mundial de maior queda livre sobre a água a partir de uma aeronave. O objetivo a que se propôs foi cumprido mas pagou um preço alto por ele. Depois de ter entrado de cabeça na água, foi encontrado desmaiado pelos mergulhadores que o acompanhavam e depois foi encaminhado para o hospital.

A missão levada a cabo por John Bream - em tempos paraquedista no Iraque, Afeganistão e Irlanda do Norte - tinha ainda o objetivo de arrecadar fundos para instituições destinadas a apoiar veteranos de guerra com problemas de saúde mental.

O salto de Bream ainda não foi verificado pelo livro dos recordes do Guinness. O atual recordista mundial de salto mais alto para a água (independentemente se de uma aeronave ou de outro local) é o suíço-brasileiro Laso Schaller, que saltou de uma altura de 58 metros, de um penhasco na Cascata del Salto, na Suíça, em 2015.