Salvam equipamento para fazer droga e deixam avó de 82 morrer em incêndio

Hoje às 01:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens, no Condado de Steuben, no Estado de Nova Iorque, foram acusados de homicídio depois de terem removido o equipamento para fazer droga na casa que estava a arder e terem deixado a avó, de 86 anos, morrer no interior da habitação.

Justin Gause e Jarrett Gause foram acusados na sequência do incêndio, que aconteceu no passado mês de maio. A avó, Ann Willow, morreu no incêndio, avança o portal "WNFB".

O procurador local explicou que os netos sabiam que a avó estava dentro da casa e que nada fizeram para a proteger, preocupando-se, apenas, em retirar o material que tinham no interior da habituação e que servia para fazer metanfetaminas.

Na mesma declaração deu conta de que, enquanto os bombeiros lutavam para controlar as chamas, os dois foram a um supermercado ao lado de casa comprar cigarros.

Entre as provas usadas para sustentar a acusação está, também, a chamada feita pela vítima para os serviços de emergência em que grita a pedir ajuda.

"É uma situação triste e trágica", lamentou o procurador.