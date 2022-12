Sam Bankman-Fried, o "génio" do amor livre que privava com celebridades

O multimilionário de cabelo volumoso que usava calções em eventos com ex-presidentes dos EUA e que dizia querer doar 99% da fortuna é "uma fraude". Sam Bankman-Fried, nome curioso para um homem acusado de "fritar" quase dois milhões de investidores, fundou a corretora de moeda virtual FXT, em 2019. Acumulou fortuna a um ritmo só superado pelo fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, fez doações milionárias e em menos de três anos acabou detido numa prisão das Bahamas, onde vivia entre o luxo e o hedonismo.

Filho de professores de direito da Universidade de Stanford, em São Francisco, uma das mais prestigiadas do Mundo, Samuel Bankman-Fried, de 30 anos, estudou matemática e física no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT.

Sam Bankman-Fried ingressou na corretora nova-iorquina Jane Street, em 2014, de onde saltou para o mundo das criptomoedas, que começava a ganhar força. Em 2017, criou a primeira empresa de negociação de criptoativos, a Alameda Research e, em 2019, avançou com a corretora de criptomoedas FTX. O elo entre as duas ser-lhe-ia fatal. À boleia dos anos dourados das criptomoedas, a empresa tornou-se numa das maiores plataformas de moeda digital e Bankman-Fried fez-se multimilionário. Privou com celebridades de vários quadrantes da sociedade, de desportistas de topo como Stephen Curry ou Naomi Osaka, modelos como Gisele Bundchen, e políticos de calibre mundial.