Sam Neill revela como a escrita foi uma ajuda importante para se abstrair do cancro

Daniela Tender Ontem às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Sam Neill foi diagnosticado com um linfoma em estádio 3 em 2022. Quando a quimioterapia começou a falhar, a estrela de Jurassic Park dedicou-se à escrita, enquanto mergulhava num tratamento experimental e muito caro. Agora curado, o ator apresenta o livro "Did I Ever Tell You This?"(eu já te disse isto), onde fala da vida pessoal, também do período negro que ultrapassou.

Curado, mas medicado para o resto da vida. É esse o resultado do tratamento inovador e muito caro que Sam Neill fez para se livrar de um linfoma. A revelção é feita no livro "Did I Ever Tell You This?"(eu já te disse isto), que será lançado na terça-feira nos EUA e no Reino Unido.

Foi durante a promoção de "Mundo Jurássico: Domínio" em março de 2022 que a estrela de cinema, atualmente com 75 anos, percebeu que havia algo de errado com as suas glândulas. Diagnosticado com um linfoma em estádio 3, Sam começou por fazer quimioterapia, mas o tratamento não estava a dar frutos e foi aí que decidiu apostar num novo fármaco. O medicamento experimental era muito caro e, por isso o ator firmou um contrato com a farmacêutica: se ao fim de quatro meses ainda estivesse vivo, o tratamento seria grátis para o resto da vida. Apesar de estar curado, e não haver indícios de cancro no sangue, Sam terá de tomar o medicamento mensalmente para o resto da vida.

PUB

Foi durante esta "viagem" que o ator começou escrever. "Nunca tive a intenção de escrever um livro. Mas enquanto eu continuava a escrevê-lo, eu percebi que me estava a dar uma razão para viver e ia para a cama a pensar: vou escrever sobre isto amanhã (...) E foi realmente um salva-vidas, porque eu não poderia ter passado por isto sem ter nada para me distrair", revelou ao jornal britânico "The Guardian".

O ator intitula-se como um contador de histórias "extremamente bom", com um conjunto de histórias que levam o leitor a viajar pelas excentricidades da sua vida profissional, mas também pessoal. Garante que livro não se trata apenas de memórias sobre o cancro, mas a doença surge como uma espécie de "fio condutor" ao longo da narrativa.

"Não posso fingir que no ano passado não tive os meus momentos sombrios", referiu. "Mas esses momentos sombrios fizeram luz na minha cabeça e deixaram-me grato por todos os dias e por todos os meus amigos. Deixaram-me apenas satisfeito por estar vivo", sublinhou.

Sam Neill, cuja carreira de ator começou no ano de 1970, está agora a filmar a adptação do best-seller de Liane Moriarty, "Apples Never Fall", cujas gravações já começaram na Austrália.