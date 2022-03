Sanções à Rússia causam maior inflação e mais custos energéticos na UE

JN/Agências Hoje às 12:38 Facebook

A Comissão Europeia admitiu, esta quarta-feira, que as sanções da União Europeia (UE) à Rússia, com congelamento de ativos financeiros e expulsão da Rússia do Swift, terão "custos para economia" comunitária, como maior inflação e subida nos preços energéticos.

"As sanções europeias [...] terão também custos para a economia da UE, mas, nesta fase, estes custos são difíceis de calcular de forma fiável", declarou o vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis.

Falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, no final da reunião do colégio de comissários, o responsável pela pasta de "Uma economia ao serviço das pessoas" apontou ainda assim que, "à medida que sanções mais profundas começam a estar em vigor, será possível ver uma série de cenários, por exemplo, uma inflação mais elevada, nomeadamente pressão sobre os preços da energia e um impacto adverso nos mercados financeiros".

"O crescimento dos custos orçamentais diretos também vai continuar, mas vai certamente abrandar", projetou Valdis Dombrovskis, vincando que "este é um preço que vale a pena pagar para defender a democracia e também as nações europeias para determinar o seu próprio destino". "Do ponto de vista económico, nós [...] somos fortes", salientou.