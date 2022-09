Santa Javelin: uma imagem viral que já angariou um milhão para a Ucrânia

JN Hoje às 21:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Não está nos vitrais das igrejas, mas em murais, t-shirts, bandeiras e até tatuagens. A Santa Javelin tem um lançador de mísseis antitanque nos braços, que lhe dá o nome. Tornou-se viral na internet e um símbolo da resistência da Ucrânia contra a invasão russa.

Veste um manto verde cor da esperança e na cabeça tem uma auréola azul ou amarela, como a bandeira da Ucrânia. Nos braços carrega um Javelin, lançador de mísseis antitanque de fabrico norte-americano que, também ele, é sinal de esperança ucraniana no combate contra as tropas russas, que invadiram o país a 24 de fevereiro. A Santa Javelin é obra de Christian Borys, um ex-jornalista que fazia a cobertura de conflitos pelo mundo. A imagem tornar-se viral e, em poucos meses, conquistou uma legião de seguidores.

PUB

Atualmente, Christian Borys conta com a ajuda de uma equipa que expandiu a lista de santos que se armam - como o Santo Himars (mísseis de longo alcance) ou o Santo Patron (o cão que deteta minas e foi homenageado por Volodymyr Zelensky).

As imagens estão em autocolantes, canecas, bandeiras, t-shirts, etc. A empresa define a sua missão numa frase: "Estamos no negócio para reconstruir a Ucrânia". E tem estado a correr tão bem que já angariou um milhão de dólares (997 mil euros), segundo o "The Washington Post". Parte dos lucros reverte para apoiar o país invadido pela Rússia, desde instituições de solidariedade para a saúde mental até à compra de equipamento de proteção para as forças ucranianas e drones.

Pretty incredible what all the malarkey of our @saintjavelin memes leads to



18 new drones for Ukraine procured using our money by our partner @UniteWithUKR pic.twitter.com/Lkb4HEXo2f - Christian Borys (@ItsBorys) August 26, 2022

A Santa Javelin inspira-se na série de imagens de Nossa Senhora criadas por Chris Shaw, em 2012, com elementos da atualidade, como um átomo, um colete suicida, uma televisão, etc. Mais concretamente, na imagem de Nossa Senhora com uma Kalashnikov. O próprio artista, quando viu a imagem de Christian Borys, quis pintá-la pela sua própria mão e criar a sua versão.