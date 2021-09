Santos Silva alerta para "ameaças de confrontação com a China e divisão entre países ocidentais"

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, alertou esta quarta-feira para "as ameaças" globais de "confrontação com a China e divisão entre países ocidentais".

O governante falava como orador numa conferência sobre "Novo equilibrio geostratégico", no arranque do III Foro de La Toja (fórum), que decorre até sexta-feira na ilha da Galiza que lhe dá nome. O multilateralismo como caminho para solucionar problemas globais foi o conceito mais vezes citado neste primeiro dia que também levou à ilha galega o Rei de Espanha.

"Chamei a atenção para duas ameaças. O perigo de confrontação com a China dados os últimos gestos e atitudes da República Popular da China em Hong Kong, em relação a Taiwan ou no mar do Sul da China, e um perigo de divisão que resulta da perceção que nós europeus fizemos do acordo celebrados entre os EUA, o Reino Unido e Austrália nas nossas costas", declarou Santos Silva, referindo ainda "um perigo mais escondido, mas que pode ser mais profundo": o da desvalorização da colaboração com países "do espaço iberoamericano".

"É o perigo da Europa ignorar parceiros tão importantes como a América Latina. Vejo, designadamente, no Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia que a relação entre a Europa e a América Latina não constitui um traços que una os ministros dos Negócios Estrangeiros", disse, sublinhando que esse "é muitas vezes tido como um interesse subregional de países como Portugal, a Espanha, a Itália e outros". "Acho isso um erro. A América Latina e a Europa são provavelmente os blocos mais alinhados entre si", concluiu.

O Rei Filipe de Espanha, que entregou a Angel Gurría, ex-secretário geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), o prémio "Fórum La Toja-Vinculo Atlântico" parabenizou-o pelo "trabalho incasável pelo multilateralismo, tratando de contribuir para o consenso na agenda global". "Os novos tempos que vivemos requerem, indubitavelmente, um reforçado e mais eficaz foco multilateral. E neste foco, o fortalecimento do vínculo atlântico é essencial", declarou.

No encerramento, sexta-feira, o fórum contará com a presença do primeiro-ministro português, António Costa, e o Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez.