São Paulo acolhe em setembro de 2023 versão menor do Rock in Rio

A 21.ª edição do festival de música Rock in Rio terminou este domingo no Rio de Janeiro, com a confirmação de evento semelhante, embora ligeiramente menor, agendado para setembro do próximo ano em São Paulo, a maior cidade brasileira.

A primeira edição do chamado "A Cidade" ('The Town'), nome do festival de São Paulo, que se realizará em anos ímpares - enquanto o festival do Rio de Janeiro continuará a decorrer em anos pares - terá cinco dias de concertos nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de Setembro de 2023, anunciados pelos seus organizadores no domingo.

O festival em São Paulo, a cidade mais populosa e rica da América do Sul, contará com concertos de bandas e cantores internacionais famosos, tal como o do Rio de Janeiro, mas até agora nenhum foi anunciado.

Os organizadores, que são os mesmos do Rock in Rio, apenas confirmaram para a primeira edição do "A Cidade" os nomes de duas atrações brasileiras, o rapper Criolo e a cantora Iza, que tiveram uma presença proeminente no festival do Rio de Janeiro deste ano.

O presidente do Rock in Rio e "A Cidade", o empresário Roberto Medina, disse que a chamada "Cidade da Música" no hipódromo de Interlagos, São Paulo, oferecerá 235 horas de música por cerca de 550 artistas durante os cinco dias do evento para uma audiência estimada de 600 mil pessoas (cerca de 120 mil por noite).

De acordo com os organizadores, o evento musical deverá exigir um investimento de 300 milhões de reais (quase 58 milhões de euros) e gerar cerca de 27.000 empregos e um volume de negócios financeiro de cerca de 1,2 mil milhões de reais (cerca de 231,6 milhões de euros).

Medina considerou que não é um investimento arriscado porque "A Cidade" surge após 37 anos de experiência e aprendizagem.

"Queremos transformar o Brasil no país do entretenimento e realizar o maior volume de eventos de alta qualidade", disse o presidente da Câmara de São Paulo, Ricardo Nune,s citado numa declaração da organização.

"A Cidade da Música" terá cinco fases diferentes, a principal das quais, a 'Skyline', tem um design inspirado na arquitetura de São Paulo, uma cidade de arranha-céus e enormes avenidas.

Apesar do nascimento de "A Cidade", o Rock in Rio, que também teve edições em Lisboa, Madrid e Las Vegas, vai manter o seu formato atual, com sete dias de concertos de dois em dois anos, tanto no Rio de Janeiro como na capital portuguesa.

A edição deste ano em Portugal, adiada desde 2020 por causa da pandemia de covid-19, decorreu nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho.

A última edição do Rock in Rio, a 21.ª da sua história e a nona no Rio de Janeiro, terminou neste domingo após sete dias de música. O festival apresentou concertos nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

A edição deste ano no Rio contou com bandas como Iron Maiden, Guns N' Roses, Coldplay, Green Day, Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Post Malone, Camila Cabello e Avril Lavigne.