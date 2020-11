São Paulo terá segunda volta entre atual prefeito e líder do Movimento dos Sem Teto

JN/Agências Hoje às 08:03 Facebook

O atual prefeito da cidade brasileira de São Paulo, Bruno Covas, e o candidato Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), vão defrontar-se na segunda volta das municipais.

O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil esta madrugada, depois de apuradas 99,6% das urnas.

Considerada uma das surpresas da noite, Guilherme Boulos, candidato de esquerda pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), conseguiu reunir 20,2% dos votos e passou à segunda volta, logo atrás de Bruno Covas (Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB), que manteve a posição de líder da corrida eleitoral, alcançada nas últimas sondagens, com 32,8% das preferências dos 'paulistas'.

Com 40 anos, Covas, que é neto de um dos fundadores do PSDB Mário Covas, tenta agora a reeleição no cargo de prefeito da maior cidade do país, para o qual foi eleito no sufrágio de 2016, numa gestão marcada pela luta contra a pandemia da covid-19 e pela batalha pessoal contra um cancro no aparelho digestivo.

"Obrigado, São Paulo. A experiência e a esperança venceram os radicais na primeira volta. A experiência e a esperança também vencerão na segunda volta. Juntos, com força, foco e fé, seremos vitoriosos", escreveu na rede social Twitter o candidato de centro-direita, após a confirmação dos resultados.

Já Boulos (38 anos), símbolo da "nova esquerda" brasileira e que em 2018 concorreu a Presidente da República do Brasil, sem passar à segunda volta, conseguiu agora os holofotes da política, ao usar as redes sociais como a principal ferramenta para alcançar um público mais jovem, numa estratégia que o colocou diretamente na segunda volta, agendada para 29 de novembro.

Guilherme Boulos, que tem uma relação de amizade com o ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, tem no movimento sem-teto o berço político, um movimento de caráter social, político e popular que tem como objetivo central o direito à moradia, a luta pela reforma urbana e pela diminuição da desigualdade social.

"Radicalismo para mim é a cidade mais rica do país ter gente a revirar o lixo para ter o que comer. Radicalismo é, no meio de uma pandemia, manter hospitais fechados, ou parcialmente abertos. (...) Vencemos o projeto de ódio, atraso e mentira", disse Boulos no discurso de agradecimento, proferido hoje a partir da garagem de casa, na zona sul de São Paulo.

Uma das maiores reviravoltas no sufrágio municipal brasileiro deste ano foi a queda, para quarto lugar (10,5% dos votos), do candidato Celso Russomanno (Republicanos), apoiado publicamente pelo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de quem é amigo de longa data.

Russomanno, um deputado federal conservador e ex-apresentador de televisão, liderou durante várias semanas as sondagens das intenções de voto dos 'paulistas', tendo a campanha enfraquecido na reta final.

Para trás ficaram ainda candidatos como Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com 13,6% dos votos, que lhe conferiram o terceiro lugar; Arthur do Val, do partido Patriota, na quinta posição (9,78% dos votos) ou Jilmar Tato, do Partido dos Trabalhadores (PT), que não conseguiu mais do que o sexto lugar, com 8,6% das preferências dos habitantes da cidade de São Paulo.

O Brasil realizou no domingo eleições para escolher os prefeitos e vereadores das câmaras legislativas de 5.567 cidades, número que exclui o Distrito Federal, onde a administração do território, incluindo a capital do país, Brasília, é exercida pelo governador, e também Macapá, capital do estado do Amapá, onde a votação foi adiada devido a problemas no abastecimento elétrico.

Ao todo, 147,9 milhões de eleitores brasileiros estavam aptos a votar no pleito.

Neste ano, o sufrágio deu-se sob uma preocupação redobrada com higiene e condições sanitárias dos locais de votação para evitar a proliferação do novo coronavírus.