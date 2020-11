Satélites espanhol e francês perdem-se no espaço oito minutos após lançamento de foguetão

JN Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O foguetão Vega, que transportava um satélite espanhol e outro francês, desviou-se da rota e perdeu-se no espaço oito minutos após ter sido lançado, esta terça-feira de madrugada, em Kourou, na Guiana Francesa.

A Agência Espacial Europeia (ESA) diz estar a analisar os dados telemétricos para determinar a causa da falha, detetada logo após a ignição do motor da última secção. "A missão está perdida", confirmava em direto, a partir da base de Kourou, o diretor-executivo da Arianespace, Stéphane Israel, alguns minutos depois do lançamento da missão VV17.

O foguetão europeu devia colocar em órbita, a 700 quilómetros de altitude, os dois satélites de observação da Terra, o espanhol SeoSat-Ingenio e o francês Taranis, uma missão que deveria ter durado 1 hora e 42 minutos.

Considerado um marco da indústria espacial espanhola, o SeoSat-Ingenio é o primeiro satélite espanhol de observação terrestre e custou cerca de 200 milhões de euros. Visava obter imagens numa resolução nunca antes alcançada por um instrumento espanhol (cada pixel pode apresentar 2,5 metros), a usar em cartografía, na agricultura, na gestão de recursos naturais, no acompanhamento das alterações climáticas, em fins militares e em situações de emergência e segurança como no alerta de incêndios, na elaboração de mapas de desastres naturais imprevisíveis e até na deteção de construções ilegais. A prioridade deste satélite era observar o território espanhol, mas também outras áreas consideradas de interesse como a Europa, o norte de África e a América do Sul.

Cerca de 75% de toda a tecnologia do Ingenio era espanhola, o que nunca tinha acontecido antes. A missão ao não ser bem sucedida faz cair por terra as expectativas dos seus promotores, que esperavam ver a Espanha competir no fabrico de mais artefactos deste tipo, no âmbito do programa Copernicus da União Europeia e da ESA, de acordo com os média espanhóis.

Já o Taranis é o primeiro satélite francês para observar fenómenos eletromagnéticos radioativos e luminosos em altitudes entre os 20 e 100 quilómetros de tempestades.

O foguetão Vega foi desenvolvido pela Agência Espacial Italiana (ASI) e pela ESA. Em julho do ano passado, o Vega já tinha perdido outro satélite, desta vez dos Emirados Árabes Unidos, devido a uma falha num dos seus motores, que também originou um desvio na trajetória programada pouco depois do seu lançamento.