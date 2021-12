Saúde de português com cancro terminal na Colômbia degrada-se

Zulay Costa Ontem às 23:11 Facebook

Família pede que autoridades o ajudem a regressar a casa ainda com vida. Estão a angariar fundos para suportar despesas médicas

O estado de saúde de Pedro Coelho, o português com cancro terminal que se encontra retido na Colômbia à espera que as autoridades confirmem o cumprimento de uma sentença judicial, piorou ao ponto de ter sido internado no passado domingo no Hospital Universitário da Fundação Santa Fé de Bogotá. Os dois filhos deslocaram-se àquele país e a família lançou uma angariação de fundos para ajudar a pagar tratamentos. Médicos dizem que terá no máximo três meses de vida.