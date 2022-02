Scholz defende "integridade territorial" da Ucrânia

Líder germânico mostrou apoio incondicional a Kiev, mas afasta possibilidade do país do leste da Europa integrar a Aliança Atlântica.

Olaf Scholz viajou ontem até à Ucrânia para se encontrar com o presidente do país, Volodymyr Zelensky, aproveitando para frisar que a Alemanha está do lado de Kiev, informando ainda que o estado poderá contar com o apoio financeiro de Berlim. "A integridade territorial da Ucrânia não é negociável", refletiu Scholz, citado pelo jornal britânico "The Guardian".

Durante a conversa entre os dois líderes, o sucessor de Angela Merkel referiu que continuam a não haver razões para Moscovo manter as forças militares na fronteira com o país vizinho, sublinhando que se a pressão continuar a aumentar a Alemanha irá aplicar um conjunto de sanções que já estão a ser delineadas pelo Governo germânico.