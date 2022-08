Scholz quer gasoduto para ligar Portugal à Europa central

Chanceler alemão acredita que nova ligação é a chave para solucionar dependência energética da Rússia. António Costa já tinha apontado Porto de Sines como ponto estratégico.

A necessidade de encontrar alternativas ao gás russo levou Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, a sugerir a construção de um gasoduto que ligue Portugal à Europa central através de Espanha e França, com o objetivo de diminuir a dependência energética que vários países têm de Moscovo.

"Um gasoduto deste tipo seria um alívio gigante para a situação atual", destacou esta quinta-feira o líder de um dos países com maior dependência de gás russo. O sucessor de Angela Merkel adiantou ainda que já conversou sobre a proposta com os chefes de Governo de Portugal, Espanha e França, tal como com a Comissão Europeia, de modo a viabilizar o projeto.