Descobriu que o pai era polícia infiltrado com missão de espiar a mãe. Scotland Yard paga indemnização

A Scotland Yard pagou uma quantia confidencial a um homem que descobriu aos 26 anos que o seu pai foi um polícia a agir sob disfarce e não um ativista de esquerda.

Bob Robinson, anarquista, desapareceu repentinamente da vida da namorada e do filho, na década de 1980.

Só quando tinha 26 anos, o filho soube a verdadeira razão de ter ficado sem pai aos dois anos de idade: afinal Bob Robinson era um disfarce do polícia Bob Lambert que teve uma relação com a sua mãe para espiar os amigos ativistas, no âmbito de uma operação visou grupos de direitos dos animais e grupos ambientais. Quando a missão acabou, ele desapareceu.

Alegando danos psiquiátricos que sofreu após saber que o pai foi polícia e não um ativista de esquerda como sempre acreditara, o homem apresentou queixa e a Polícia Metropolitana de Londres pediu desculpas e avançou com o pagamento de uma indemnização "substancial", segundo a imprensa britânica.

Bob Lambert foi um dos agentes enviados para se infiltrarem em grupos políticos, numa operação secreta de quatro décadas que foi revelada pelo "The Guardian" nos últimos anos. Outros dois polícias também tiveram filhos com ativistas que conheceram quando estavam a agir sob disfarce.

O filho, agora com 35 anos, diz que só descobriu a verdadeira identidade do pai por acaso, quando a mãe, conhecida como Jacqui, leu a investigação do "The Guardian", em 2012, que revelava que o agente Bob Lambert agiu infiltrado com o nome de Bob Robinson.

As atitudes dos agentes infiltrados serão alvo de um inquérito público, anunciado em 2014 por Theresa May quando era secretária do Interior, que deverá começar a ouvir testemunhas a 2 de novembro.