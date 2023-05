Se as eleições fossem agora, Trump seria mais votado do que Biden

JN Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma sondagem do "The Washington Post-ABC News", publicada no último fim de semana, indica que, caso as eleições presidenciais se realizassem agora, Donald Trump sairia vitorioso, obrigando Joe Biden a abandonar a Casa Branca.

Questionados sobre em quem votariam se as eleições presidenciais acontecessem agora, 44% dos inquiridos afirmaram que "definitivamente" ou "provavelmente" escolheriam Trump, já Biden apenas obteve o apoio de 38%.

O atual presidente, que oficializou a recandidatura à Casa Branca a 25 de abril, regista agora o pior índice de popularidade de sempre. O democrata obtém, de acordo com a pesquisa, 36% da aprovação dos eleitores, o que representa um ponto percentual a menos do valor mínimo registado anteriormente. No entanto, a taxa de popularidade do atual líder desce para 26% entre os menores de 30 anos.

PUB

A sondagem mostra ainda que os eleitores depositam maior confiança em Donald Trump. Cerca de 54% dos inquiridos admitiu que o ex-presidente lidou melhor com a economia durante o tempo em que esteve no cargo, em comparação com o trabalho que está agora a ser feito por Biden.

Por outro lado, enquanto a maioria dos adultos referiu que o republicano é mentalmente forte e fisicamente saudável para servir como presidente, apenas um terço disse o mesmo sobre o democrata.

Os norte-americanos mostram-se descontentes com as políticas económicas do presidente dos EUA, tal como duvidam da aptidão mental do democrata a longo prazo devido à idade avançada.