Se Deus não salvar o rei, salva-o o povo

Milhares encheram os arredores do Palácio de St. James para acompanhar, in loco, a proclamação de Carlos III como monarca.

"Rei morto, rei posto" não será o mais respeitoso dos ditados, mas é honesto. Em Londres, ainda se chora pela rainha-avó que morreu, ainda se levam flores às grades do palácio que era sua morada e quem anda na rua quase vê mais retratos de Isabel II do que placas de trânsito. Mas os tributos à mais longeva monarca da história do Reino Unido não acanham os britânicos na hora de, pela primeira vez em tantas décadas, gritarem "God save the king" sem timidez.