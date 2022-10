"Se houvesse Justiça a minha mãe estaria viva" diz filho de jornalista assassinada

Matthew podia carregar o fardo da vítima. Tem motivos para isso. Mas o jovem maltês, filho da jornalista Daphne Caruana Galizia, prefere transportar a luz que alumia a memória da mãe, assassinada com uma bomba no carro, há cinco anos, pagando com a vida as investigações que denunciaram a corrupção em Malta, especialmente na área da energia, com aparentes ramificações na União Europeia.

Cinco anos após a morte de Daphne, os irmãos Alfred e George Digiorgio assumiram em tribunal a responsabilidades pelo crime. Em troca da confissão, foram condenados a 40 anos de prisão, quando arriscavam uma pena de prisão perpétua. O "Jornal de Notícias" falou com Matthew Caruana Galizia, em Estrasburgo, França, durante o seminário "Safeguarding Media Freedom: the role of the European Union" - Proteger a Liberdade de Imprensa: o papel da União Europeia (UE) - que juntou jornalistas e representantes sindicais de todos os 27 países da UE.

O dia terminou com a entrega do Prémio de Jornalismo Daphne Caruana Galizia, que pretende ressalvar a importância do jornalismo de investigação e homenagear a jornalista morta há cinco anos por denunciar a corrupção em Malta, um estado mediterrânico membro da União Europeia. A sessão, em Estrasburgo, França, realizou-se dois dias depois de se completarem cinco anos sobre a morte da jornalista, assassinada a 17 de outubro de 2017 e menos de uma semana após a condenação dos autores do assassinato.